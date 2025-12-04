Lors de sa récente participation à une exhibition en Russie, Daniil Medvedev s’est longuement exprimé auprès des médias de son pays pour faire un bilan d’une saison 2025 mitigée.
S’il a réussi à remporter son premier titre depuis la saison 2023, il a néanmoins terminé à une 13e place mondiale loin de ses standards. Et forcément, il espère beaucoup mieux.
« Si je termine l’année 2026 à la même place au classement ? Cela ne me satisferait pas beaucoup, et c’est une bonne chose. C’est pourquoi je continue à jouer au tennis. Si j’étais satisfait de mon classement, je pense qu’il serait temps de prendre ma retraite. J’espère donc simplement pouvoir jouer au moins aussi bien que je l’ai fait à la fin de cette année, car ce n’était pas mal. Mais je sais que je peux jouer encore mieux qu’en fin de saison en termes de stabilité. Car certains matchs ont été fantastiques. Par exemple, le match contre De Minaur, en quarts de finale à Shanghai. On ne peut pas mieux jouer que ça. Cependant, en termes de stabilité, j’aurais pu mieux jouer ; je vais donc travailler ma condition physique pour pouvoir tenir le rythme et bien jouer dans plusieurs tournois d’affilée, comme avant. Et, bien sûr, d’un point de vue tennistique, j’espère simplement pouvoir bien jouer d’un tournoi à l’autre. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 14:14