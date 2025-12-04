Lors de sa récente parti­ci­pa­tion à une exhi­bi­tion en Russie, Daniil Medvedev s’est longue­ment exprimé auprès des médias de son pays pour faire un bilan d’une saison 2025 mitigée.

S’il a réussi à remporter son premier titre depuis la saison 2023, il a néan­moins terminé à une 13e place mondiale loin de ses stan­dards. Et forcé­ment, il espère beau­coup mieux.

« Si je termine l’année 2026 à la même place au clas­se­ment ? Cela ne me satis­fe­rait pas beau­coup, et c’est une bonne chose. C’est pour­quoi je continue à jouer au tennis. Si j’étais satis­fait de mon clas­se­ment, je pense qu’il serait temps de prendre ma retraite. J’espère donc simple­ment pouvoir jouer au moins aussi bien que je l’ai fait à la fin de cette année, car ce n’était pas mal. Mais je sais que je peux jouer encore mieux qu’en fin de saison en termes de stabi­lité. Car certains matchs ont été fantas­tiques. Par exemple, le match contre De Minaur, en quarts de finale à Shanghai. On ne peut pas mieux jouer que ça. Cependant, en termes de stabi­lité, j’au­rais pu mieux jouer ; je vais donc travailler ma condi­tion physique pour pouvoir tenir le rythme et bien jouer dans plusieurs tour­nois d’af­filée, comme avant. Et, bien sûr, d’un point de vue tennis­tique, j’es­père simple­ment pouvoir bien jouer d’un tournoi à l’autre. »