Joueur atypique à la technique peu académique, Daniil Medvedev fait partie des rares joueurs à avoir été numéro 1 mondial dans l’histoire du tennis.
Resté 16 semaines sur le trône de l’ATP en 2022, quelques semaines après son seul titre en Grand Chelem décroché à l’US Open, le Russe s’est confié sur son parcours qui n’était pas forcément promis à décrocher les étoiles.
ATP World No.1. Grand Slam Champion. And in his own words… underdog 🔥— ATP Tour (@atptour) June 24, 2026
This is @DaniilMedwed’s journey to the pinnacle of the sport🥇 pic.twitter.com/g747vJccVI
« Je n’ai jamais été le meilleur junior. J’ai toujours été un bon joueur, mais je n’ai jamais occupé la première place dans aucun de ces classements. Je suis toujours resté un peu dans l’ombre et je pense que, si vous aviez demandé aux gens qui me connaissaient à l’époque, y compris à mes entraîneurs, s’ils pensaient que je ferais un jour partie du top 10, ils auraient probablement répondu : “Eh bien, au tennis, tout est possible’. Mais je doute que beaucoup de gens aient pensé que je deviendrais numéro un mondial. Les gens ne me considéraient pas comme un grand espoir, mais j’ai toujours aimé être l’outsider. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 17:49