Joueur atypique à la tech­nique peu acadé­mique, Daniil Medvedev fait partie des rares joueurs à avoir été numéro 1 mondial dans l’his­toire du tennis.

Resté 16 semaines sur le trône de l’ATP en 2022, quelques semaines après son seul titre en Grand Chelem décroché à l’US Open, le Russe s’est confié sur son parcours qui n’était pas forcé­ment promis à décro­cher les étoiles.

ATP World No.1. Grand Slam Champion. And in his own words… underdog 🔥



This is @DaniilMedwed’s journey to the pinnacle of the sport🥇 pic.twitter.com/g747vJccVI — ATP Tour (@atptour) June 24, 2026

« Je n’ai jamais été le meilleur junior. J’ai toujours été un bon joueur, mais je n’ai jamais occupé la première place dans aucun de ces clas­se­ments. Je suis toujours resté un peu dans l’ombre et je pense que, si vous aviez demandé aux gens qui me connais­saient à l’époque, y compris à mes entraî­neurs, s’ils pensaient que je ferais un jour partie du top 10, ils auraient proba­ble­ment répondu : “Eh bien, au tennis, tout est possible’. Mais je doute que beau­coup de gens aient pensé que je devien­drais numéro un mondial. Les gens ne me consi­dé­raient pas comme un grand espoir, mais j’ai toujours aimé être l’outsider. »