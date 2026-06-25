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Daniil Medvedev : « Si vous aviez demandé à mes entraî­neurs à l’époque s’ils pensaient que je ferais un jour partie du Top 10, ils auraient proba­ble­ment répondu : ‘Eh bien, au tennis, tout est possible’ »

Par
Thomas S
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Joueur atypique à la tech­nique peu acadé­mique, Daniil Medvedev fait partie des rares joueurs à avoir été numéro 1 mondial dans l’his­toire du tennis.

Resté 16 semaines sur le trône de l’ATP en 2022, quelques semaines après son seul titre en Grand Chelem décroché à l’US Open, le Russe s’est confié sur son parcours qui n’était pas forcé­ment promis à décro­cher les étoiles. 

« Je n’ai jamais été le meilleur junior. J’ai toujours été un bon joueur, mais je n’ai jamais occupé la première place dans aucun de ces clas­se­ments. Je suis toujours resté un peu dans l’ombre et je pense que, si vous aviez demandé aux gens qui me connais­saient à l’époque, y compris à mes entraî­neurs, s’ils pensaient que je ferais un jour partie du top 10, ils auraient proba­ble­ment répondu : “Eh bien, au tennis, tout est possible’. Mais je doute que beau­coup de gens aient pensé que je devien­drais numéro un mondial. Les gens ne me consi­dé­raient pas comme un grand espoir, mais j’ai toujours aimé être l’outsider. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 17:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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