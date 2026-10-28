Accueil ATP

Daniil Medvedev s’in­cline devant Alcaraz et Sinner : « Si vous disputez beau­coup de matchs contre Carlos et Jannik, vous en perdrez proba­ble­ment plus que vous n’en gagnerez. Et c’est normal, car ce sont des phénomènes »

Par
Thomas S
-

Dans une forme éblouis­sante en cette fin de saison (titré à Hangzhou et Almaty, demi‐finaliste à Pékin et Shanghai), Daniil Medvedev était de passage en confé­rence de presse sur l’ATP 500 de Vienne avant son entrée en lice ce mercredi face au jeune espa­gnol, Daniel Merida.

Notamment inter­rogé sur la possi­bi­lité de riva­liser sur la durée avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe s’est rendu à l’évidence. 

« Les dépasser au clas­se­ment ? Probablement pas. Sur l’ensemble d’une saison, ils sont bien plus forts que tous les autres, à moins qu’ils ne soient blessés, bien sûr. Même si les bles­sures font partie du jeu. Si vous disputez beau­coup de matchs contre Alcaraz et Sinner, vous en perdrez proba­ble­ment plus que vous n’en gagnerez. Et c’est normal, car ce sont, dans le bon sens du terme, des phéno­mènes extra­or­di­naires. Ils sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. »

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥