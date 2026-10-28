Dans une forme éblouis­sante en cette fin de saison (titré à Hangzhou et Almaty, demi‐finaliste à Pékin et Shanghai), Daniil Medvedev était de passage en confé­rence de presse sur l’ATP 500 de Vienne avant son entrée en lice ce mercredi face au jeune espa­gnol, Daniel Merida.

Notamment inter­rogé sur la possi­bi­lité de riva­liser sur la durée avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe s’est rendu à l’évidence.

« Les dépasser au clas­se­ment ? Probablement pas. Sur l’ensemble d’une saison, ils sont bien plus forts que tous les autres, à moins qu’ils ne soient blessés, bien sûr. Même si les bles­sures font partie du jeu. Si vous disputez beau­coup de matchs contre Alcaraz et Sinner, vous en perdrez proba­ble­ment plus que vous n’en gagnerez. Et c’est normal, car ce sont, dans le bon sens du terme, des phéno­mènes extra­or­di­naires. Ils sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. »