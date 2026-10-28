Dans une forme éblouissante en cette fin de saison (titré à Hangzhou et Almaty, demi‐finaliste à Pékin et Shanghai), Daniil Medvedev était de passage en conférence de presse sur l’ATP 500 de Vienne avant son entrée en lice ce mercredi face au jeune espagnol, Daniel Merida.
Notamment interrogé sur la possibilité de rivaliser sur la durée avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe s’est rendu à l’évidence.
« Les dépasser au classement ? Probablement pas. Sur l’ensemble d’une saison, ils sont bien plus forts que tous les autres, à moins qu’ils ne soient blessés, bien sûr. Même si les blessures font partie du jeu. Si vous disputez beaucoup de matchs contre Alcaraz et Sinner, vous en perdrez probablement plus que vous n’en gagnerez. Et c’est normal, car ce sont, dans le bon sens du terme, des phénomènes extraordinaires. Ils sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 12:02