Alors que Carlos Alcaraz a récem­ment admis qu’il préfé­re­rait gagner une médaille d’or aux Jeux olym­piques de Paris plutôt que de remporter Roland‐Garros, Daniil Medvedev, au cours d’un récent entre­tien avec Eurosport, a été invité à réagir à cette déclaration.

Et si le Russe estime que les tour­nois du Grand Chelem restent à ses yeux plus impor­tants, il recon­naît néan­moins que cette compé­ti­tion reste à part.

« Je suis un peu surpris par les propos de Carlos. Je me demande pour­quoi il a dit cela. Était‐ce parce qu’il regar­dait les Jeux olym­piques quand il était jeune, ou pour diffé­rentes raisons ? Parce que c’est vrai­ment inté­res­sant. Quand j’ai disputé les JO de Tokyo, je voulais vrai­ment bien jouer et après ma défaite (contre Pablo Carreno Busta en quarts de finale) j’étais vrai­ment déçu et pendant une semaine je me suis vrai­ment senti mal, ce qui ne m’ar­rive pas tout le temps après des matches perdus. C’est donc un très grand événe­ment que tous les joueurs rêvent de remporter, mais je pense que les tour­nois du Grand Chelem ont, à mon avis, une longueur d’avance et sont un peu plus impor­tants dans le tennis. »