Vainqueur ce dimanche de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, son premier titre depuis presque deux ans et demi, Daniil Medvedev a accordé une interview au média russe, Sport‐Express.
Notamment interrogé sur sa relation avec son coach historique, Gilles Cervara, dont il s’est récemment séparé après une série de mauvais résultats, le Russe s’est montré assez clair.
« Je n’ai pas encore regardé tous les messages. Gilles et moi ne sommes pas en contact. C’est tout à fait normal. On s’entend très bien, mais je ne pense pas qu’on restera en contact. Quand il commencera à travailler avec quelqu’un, on se verra probablement en tournoi. On se parlera peut‐être. Et au téléphone ? Non, c’est une page close pour nous deux. Je ne sais même pas s’il m’écrira. Il le fera probablement. On verra bien. Je ne l’ai pas encore regardé. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 18:15