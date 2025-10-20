AccueilATPDaniil Medvedev sur Gilles Cervara, son ancien coach : "Je ne pense...
ATP

Daniil Medvedev sur Gilles Cervara, son ancien coach : « Je ne pense pas qu’on restera en contact. C’est une page close pour nous deux »

Thomas S
Par Thomas S

-

347

Vainqueur ce dimanche de l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, son premier titre depuis presque deux ans et demi, Daniil Medvedev a accordé une inter­view au média russe, Sport‐Express.

Notamment inter­rogé sur sa rela­tion avec son coach histo­rique, Gilles Cervara, dont il s’est récem­ment séparé après une série de mauvais résul­tats, le Russe s’est montré assez clair.

« Je n’ai pas encore regardé tous les messages. Gilles et moi ne sommes pas en contact. C’est tout à fait normal. On s’en­tend très bien, mais je ne pense pas qu’on restera en contact. Quand il commen­cera à travailler avec quel­qu’un, on se verra proba­ble­ment en tournoi. On se parlera peut‐être. Et au télé­phone ? Non, c’est une page close pour nous deux. Je ne sais même pas s’il m’écrira. Il le fera proba­ble­ment. On verra bien. Je ne l’ai pas encore regardé. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 18:15

Article précédent
Jaime Alcaraz, qui marche déjà dans les pas de son grand frère, Carlos : « Mon frère Carlos donne rare­ment de nouveaux conseils, mais quand il le fait, c’est important »
Article suivant
Jannik Sinner s’ex­plique sur son choix fort pour la fin de saison : « Mon équipe et moi avons pris cette déci­sion car la saison est très longue et j’ai besoin d’une semaine de repos supplé­men­taire pour commencer ma prépa­ra­tion plus tôt »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.