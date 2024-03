Dernièrement, Daniil Medvedev a eu une remarque plutôt drôle concer­nant le jeu de Carlos Alcaraz, et nos collègues du quoti­dien L’Équipe ont fina­le­ment bien fait de le rappeler.

En effet, le Russe a carré­ment expliqué qu’il avait la main et les capa­cités pour jouer comme le prodige espagnol.

« Les gens veulent voir des beaux coups et c’est pour­quoi Carlos Alcaraz a rapi­de­ment eu beau­coup de fans quand il est arrivé. Je pour­rais le faire aussi mais je ne pense pas que j’au­rais les résul­tats qui sont les miens actuel­le­ment. Et le résultat est plus impor­tant pour moi que l’es­thé­tique des coups. »