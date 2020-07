Lors d’une interview donnée à Eurosport, Daniil Medvedev revient sur sa montée en puissance de l’été dernier et sur les sacrifices qu’il a fait pour en arriver à ce niveau de tennis : « Il y a environ trois ans, j’ai décidé de devenir plus professionnel. Avant, il m’arrivait de me coucher trop tard, sortir, les petits détails n’étaient pas importants pour moi. J’ai sacrifié certaines choses que j’aimais, comme aller au bar pour une soirée entre amis. »

Ce déclic chez lui est intervenu à la suite d’une soirée passée entre amis, qui a conduit Medvedev à échouer dans un tournoi dont il n’a pas cité le nom : « Mon entraînement était à huit heures en lendemain de soirée et je me suis endormi au petit déjeuner pendant 20 minutes, puis je suis allé m’entraîner. Le tournoi ne s’est pas bien terminé et j’ai complètement changé mes habitudes par la suite. » Un changement qui a permis au Russe de faire décoller sa carrière. L’an passé, il a atteint neuf finales de tournoi, dont une mémorable en finale de l’US Open, perdue en cinq sets face à Rafael Nadal.