Qualifié pour les demi‐finales sur l’ATP 250 d’Almaty où il affrontera Alexander Bublik dans un magnifique choc au Kazakhstan, Daniil Medvedev a été interrogé par nos confrères de Tennis Head sur Stan Wawrinka, qui prendra sa retraite dans quelques jours sur le tournoi de Bâle.
Et le Russe n’a que des bonne choses à raconter au sujet du Suisse.
« Je pense vraiment que le tennis va beaucoup le regretter. Parce que c’est avant tout quelqu’un de formidable, au‐delà de ses qualités de joueur de tennis. Il est super décontracté, mais sur le court, c’est un battant, et j’ai pris beaucoup de plaisir à le regarder jouer parce que, en fait, quand j’étais junior et que je participais à des tournois du Grand Chelem, c’était justement l’époque où il les remportait. C’était donc super sympa de le voir évoluer en tant que joueur, passant peut‐être du statut de simple bon joueur à celui d’un joueur capable de remporter trois tournois du Grand Chelem et de battre tous les grands noms du tennis. On va donc certainement être tristes de le voir partir, mais bon… Je pense qu’il restera dans le monde du tennis tôt ou tard. Je me trompe peut‐être, mais on verra bien. »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 14:39