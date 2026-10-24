Qualifié pour les demi‐finales sur l’ATP 250 d’Almaty où il affron­tera Alexander Bublik dans un magni­fique choc au Kazakhstan, Daniil Medvedev a été inter­rogé par nos confrères de Tennis Head sur Stan Wawrinka, qui prendra sa retraite dans quelques jours sur le tournoi de Bâle.

Et le Russe n’a que des bonne choses à raconter au sujet du Suisse.

« Je pense vrai­ment que le tennis va beau­coup le regretter. Parce que c’est avant tout quelqu’un de formi­dable, au‐delà de ses qualités de joueur de tennis. Il est super décon­tracté, mais sur le court, c’est un battant, et j’ai pris beau­coup de plaisir à le regarder jouer parce que, en fait, quand j’étais junior et que je parti­ci­pais à des tour­nois du Grand Chelem, c’était juste­ment l’époque où il les rempor­tait. C’était donc super sympa de le voir évoluer en tant que joueur, passant peut‐être du statut de simple bon joueur à celui d’un joueur capable de remporter trois tour­nois du Grand Chelem et de battre tous les grands noms du tennis. On va donc certai­ne­ment être tristes de le voir partir, mais bon… Je pense qu’il restera dans le monde du tennis tôt ou tard. Je me trompe peut‐être, mais on verra bien. »