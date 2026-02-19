Si ce n’est un secret pour personne que Daniil Medvedev est beaucoup moins à l’aise en coup droit qu’en revers, il est en revanche très surprenant de découvrir que le Russe est le seul parmi les joueurs classés dans le 20 mondial, à utiliser davantage son revers que son coup droit.
En effet, d’après le journaliste spécialiste des statistiques, Matthew Willis, Medvedev utilise son revers dans 54,2% des cas a cours des 52 dernières semaines et sur n’importe quelle surface.
Un phénomène rarissime pour une joueur classé aussi haut surtout si l’on compare ce pourcentage à celui des mordus du coup droit, comme Félix Auger‐Aliassime (59% de coups droits) ou Shelton (57,2) ou Rublev (57,1).
Et lorsqu’un utilisateur a interpellé le journaliste en lui disant que Sinner et Zverev, grands adeptes du revers, étaient tout en bas du graphique, voici sa réponse.
Medvedev is the only player in the Top 20 who hits more backhands than forehands pic.twitter.com/Ce8yBFofpp— Matthew Willis (@mattracquet) February 18, 2026
« Eh bien, Sinner et Zverev ont deux des meilleurs revers de tous les temps, donc aucun des deux n’hésite à les utiliser. Aucun des deux ne court autour de son coup droit comme le fait Medvedev (ce qui est inhabituel), mais tous deux préfèrent frapper des revers en position centrale plutôt que la plupart des joueurs de cette liste. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 15:07