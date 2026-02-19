AccueilATPDaniil Medvedev véritable OVNI parmi le Top 20 mondial, la preuve en...
Daniil Medvedev véri­table OVNI parmi le Top 20 mondial, la preuve en statistiques

Thomas S
Par Thomas S

Si ce n’est un secret pour personne que Daniil Medvedev est beau­coup moins à l’aise en coup droit qu’en revers, il est en revanche très surpre­nant de décou­vrir que le Russe est le seul parmi les joueurs classés dans le 20 mondial, à utiliser davan­tage son revers que son coup droit.

En effet, d’après le jour­na­liste spécia­liste des statis­tiques, Matthew Willis, Medvedev utilise son revers dans 54,2% des cas a cours des 52 dernières semaines et sur n’im­porte quelle surface. 

Un phéno­mène raris­sime pour une joueur classé aussi haut surtout si l’on compare ce pour­cen­tage à celui des mordus du coup droit, comme Félix Auger‐Aliassime (59% de coups droits) ou Shelton (57,2) ou Rublev (57,1).

Et lors­qu’un utili­sa­teur a inter­pellé le jour­na­liste en lui disant que Sinner et Zverev, grands adeptes du revers, étaient tout en bas du graphique, voici sa réponse. 

« Eh bien, Sinner et Zverev ont deux des meilleurs revers de tous les temps, donc aucun des deux n’hé­site à les utiliser. Aucun des deux ne court autour de son coup droit comme le fait Medvedev (ce qui est inha­bi­tuel), mais tous deux préfèrent frapper des revers en posi­tion centrale plutôt que la plupart des joueurs de cette liste. »

Publié le jeudi 19 février 2026 à 15:07

