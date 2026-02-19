Si ce n’est un secret pour personne que Daniil Medvedev est beau­coup moins à l’aise en coup droit qu’en revers, il est en revanche très surpre­nant de décou­vrir que le Russe est le seul parmi les joueurs classés dans le 20 mondial, à utiliser davan­tage son revers que son coup droit.

En effet, d’après le jour­na­liste spécia­liste des statis­tiques, Matthew Willis, Medvedev utilise son revers dans 54,2% des cas a cours des 52 dernières semaines et sur n’im­porte quelle surface.

Un phéno­mène raris­sime pour une joueur classé aussi haut surtout si l’on compare ce pour­cen­tage à celui des mordus du coup droit, comme Félix Auger‐Aliassime (59% de coups droits) ou Shelton (57,2) ou Rublev (57,1).

Et lors­qu’un utili­sa­teur a inter­pellé le jour­na­liste en lui disant que Sinner et Zverev, grands adeptes du revers, étaient tout en bas du graphique, voici sa réponse.

Medvedev is the only player in the Top 20 who hits more back­hands than fore­hands pic.twitter.com/Ce8yBFofpp — Matthew Willis (@mattracquet) February 18, 2026

« Eh bien, Sinner et Zverev ont deux des meilleurs revers de tous les temps, donc aucun des deux n’hé­site à les utiliser. Aucun des deux ne court autour de son coup droit comme le fait Medvedev (ce qui est inha­bi­tuel), mais tous deux préfèrent frapper des revers en posi­tion centrale plutôt que la plupart des joueurs de cette liste. »