Ancien numéro 1 mondial en double (96e en simple) et désormais coach de l’Américaine, Jessica Pegula, Mark Knowles a eu des mots forts sur la carrière de Gaël Monfils lors de son passage sur le podcast de Mitch Michels, Inside‐In.
Selon lui, le Français de 40 ans, officiellement retraité depuis quelques jours, fait tout simplement partie des cinq meilleurs athlètes de tous les temps, tous sports confondus. Une affirmation qui ne manquera pas de faire réagir.
« Je suis évidemment très déçu que notre joueur, Gaël Monfils, le chouchou de tous, ne puisse pas faire ses adieux à Bercy. C’est vraiment dommage ce qui se passe. J’ai eu la chance de jouer sur le circuit avec Gaël à l’époque, et j’ai pu le suivre en tant que commentateur et dans toutes ses activités. Pour moi, c’est l’un de mes joueurs préférés parmi tous ceux que j’ai côtoyés sur le circuit, génération après génération ; c’est l’un de mes joueurs favoris de tous les temps. Je suis vraiment déçu pour lui, mais je pense sans cesse à lui et je suis reconnaissant d’avoir pu être à ses côtés, d’avoir pu le voir être sans doute le plus grand showman que notre sport ait jamais connu. Si vous saviez le nombre de débats et de discussions que j’ai avec tous mes amis sportifs d’autres disciplines quand je leur dis que Gaël Monfils fait partie du top 5 des meilleurs athlètes de tous les temps, tous sports confondus, et je maintiens cette affirmation. »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 18:18