Ancien numéro 1 mondial en double (96e en simple) et désor­mais coach de l’Américaine, Jessica Pegula, Mark Knowles a eu des mots forts sur la carrière de Gaël Monfils lors de son passage sur le podcast de Mitch Michels, Inside‐In.

Selon lui, le Français de 40 ans, offi­ciel­le­ment retraité depuis quelques jours, fait tout simple­ment partie des cinq meilleurs athlètes de tous les temps, tous sports confondus. Une affir­ma­tion qui ne manquera pas de faire réagir.

« Je suis évidem­ment très déçu que notre joueur, Gaël Monfils, le chou­chou de tous, ne puisse pas faire ses adieux à Bercy. C’est vrai­ment dommage ce qui se passe. J’ai eu la chance de jouer sur le circuit avec Gaël à l’époque, et j’ai pu le suivre en tant que commen­ta­teur et dans toutes ses acti­vités. Pour moi, c’est l’un de mes joueurs préférés parmi tous ceux que j’ai côtoyés sur le circuit, géné­ra­tion après géné­ra­tion ; c’est l’un de mes joueurs favoris de tous les temps. Je suis vrai­ment déçu pour lui, mais je pense sans cesse à lui et je suis recon­nais­sant d’avoir pu être à ses côtés, d’avoir pu le voir être sans doute le plus grand showman que notre sport ait jamais connu. Si vous saviez le nombre de débats et de discus­sions que j’ai avec tous mes amis spor­tifs d’autres disci­plines quand je leur dis que Gaël Monfils fait partie du top 5 des meilleurs athlètes de tous les temps, tous sports confondus, et je main­tiens cette affirmation. »