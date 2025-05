On veut bien croire que les Italiens se sentent pousser des ailes mais il y a quand même certaines limites à respecter. Déjà large­ment présent dans les instances de l’ATP avec quelques discus­sions plus que discu­tables notam­ment concer­nant la ville qui reçoit le Masters, c’est le président de la fédé­ra­tion qui est monté au créneau fort du succès du tournoi de Rome. Si l’envie est là, le diag­nostic est ridicule…

« On est dans une situa­tion très anor­male. Dans quel autre domaine de la société dans le monde existe‐t‐il un mono­pole qui dure depuis plus de 100 ans comme les tour­nois du Grand Chelem. Nous allons cher­cher, de toutes les façons possibles, à apporter notre contri­bu­tion et à combattre ces mono­poles. Pourquoi les points attri­bués à des Grands Chelems sont deux fois plus impor­tants ce que ceux attri­bués à un Masters 1000 ? Je pense que tout cela n’est abso­lu­ment pas juste, cela préserve des mono­poles et n’aide pas le tennis à se développer. »