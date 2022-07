Dans une sale période, Rune trouve un coupable : « Je comprends maintenant comment les choses que vous faites et dites peuvent être mal interprétées et utilisées pour le pire dans la presse »

A 19 ans, Holger Rune est déjà un habitué des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Alors qu’il reste sur six défaites consé­cu­tives depuis son succès reten­tis­sant contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale de Roland‐Garros, le fougueux et talen­tueux danois a pris la parole sur Instagram pour s’at­ta­quer à la presse.

« Ce dernier mois a été un mois d’ap­pren­tis­sage total, surtout en dehors du court. Je comprends main­te­nant comment les choses que vous faites et dites peuvent être mal inter­pré­tées et utili­sées pour le pire dans la presse. Cela dit, il y a des choses que je ferais diffé­rem­ment, j’en suis sûr, mais on ne peut pas changer le passé, on ne peut qu’en tirer les leçons. J’essaie de traverser ce « show » de la presse du mieux que je peux, j’es­saie de devenir plus sage. Je n’ai pas choisi le tennis pour la gloire ou la presse, mais parce que j’aime ce sport. Le bonheur que je retire du jeu a été inter­rompu pendant un certain temps par ces circons­tances. Maintenant, je me sens en paix avec cette situa­tion. Et surtout, je me suis rendu compte que rien ne peut mettre fin à ma passion pour le tennis. J’aime le tennis, c’est aussi simple que ça », a écrit Rune.

Actuellement 27e mondial, Holger compte bien rebondir avant la tournée américaine.