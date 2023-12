Lors d’un entre­tien très instructif donnée à La Nacion, le quoti­dien argentin de réfé­rence, Dante Bottini, coach de renom, est revenu sur le phéno­mène Shelton. Pour lui, ce joueur a une drôle de concep­tion du tennis.

« Il a un service de fou, mais il ne semble pas réflé­chir quand il joue. Il frappe la balle de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort… Mais c’est bon pour le tennis. J’aime son atti­tude. Crier les buts, rire, tout cela vient de l’époque où il jouait au tennis à l’uni­ver­sité, où son père (Bryan) était l’un des meilleurs entraî­neurs. C’est une période saine pour le tennis améri­cain, avec Tiafoe, Fritz, Korda, Shelton, Tommy Paul. Les Américains n’ont plus qu’Isner pour figurer dans le top 10. Chez les femmes aussi, ils vivent un bon moment avec Pegula, avec Coco Gauff »