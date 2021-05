Hier (mardi), Steve Darcis a révélé que le jeu de Novak Djokovic l’ennuyait. Dans cette inter­view donnée au média russe Bookmaker ratings, l’ancien 38ème mondial, déci­dé­ment très loquace, explique regretter le manque de créa­ti­vité des joueurs.

« Le jeu est devenu plus fort, plus rapide, plus primitif en somme. Il n’y a pas autant de variété qu’a­vant. Peut‐être que certains de mes adver­saires pensaient qu’ils prati­quaient un sport de merde quand ils me jouaient, mais j’ai toujours essayé d’uti­liser le slice, de monter au filet, de varier le rythme de mes coups. Aujourd’hui, j’aime Benoît Paire, Richard Gasquet et Nick Kyrgios. Avec eux, on ne sait jamais ce qui va se passer au prochain coup. »