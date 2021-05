Dans une inter­view donnée au site bookmaker-ratings.ru, Steve Darcis s’est « payé » Novak Djokovic. L’ancien 38e mondial estime que le jeu de Nole est peu exci­tant. Le Belge, désor­mais à la retraite, critique égale­ment le poli­ti­que­ment correct qui règne sur le circuit.

« Si vous regardez Djokovic, vous prédisez presque toujours à l’avance où et comment il jouera. Ne vous méprenez pas, j’ad­mire ce qu’il fait et à quel niveau il le fait. C’est un joueur incroyable, très fort, mais … je n’aime pas regarder ses matchs, c’est très ennuyeux. J’aime les fous. Et je n’aime pas non plus que dans le tennis moderne vous ne pouvez rien crier à haute voix, vous ne pouvez rien dire à votre adver­saire, à votre équipe ou à l’ar­bitre. Les joueurs sont constam­ment condamnés à une amende pour tout. »