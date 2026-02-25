Auteur d’un début de saison en deçà de ses standards, tandis que Carlos Alcaraz demeure invaincu grâce à ses sacres à l’Open d’Australie et à Qatar Open, Jannik Sinner abordera sans doute les prochains mois avec un esprit de revanche.
Interrogé par OA Sport, son compatriote Luciano Darderi, actuel 21e mondial, voit une volonté de faire évoluer son jeu.
« Ils jouent tous les deux très bien. Jannik a deux ans de plus que Carlos. Ils jouent bien sur différentes surfaces. Sinner joue un peu mieux que Carlos en indoor, il a remporté les ATP Finals pendant deux ans de suite. Carlos est plus imprévisible, un peu plus aléatoire, il a plus de variété. Sinner est plus solide, il joue de manière plus tactique, même s’il est en train de beaucoup changer, en utilisant plus de balles courtes, en montant plus au filet et en essayant d’intégrer plus d’informations dans son jeu, et je pense que cela l’aide aussi à beaucoup s’améliorer. »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 18:22