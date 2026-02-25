Auteur d’un début de saison en deçà de ses stan­dards, tandis que Carlos Alcaraz demeure invaincu grâce à ses sacres à l’Open d’Australie et à Qatar Open, Jannik Sinner abor­dera sans doute les prochains mois avec un esprit de revanche.

Interrogé par OA Sport, son compa­triote Luciano Darderi, actuel 21e mondial, voit une volonté de faire évoluer son jeu.

« Ils jouent tous les deux très bien. Jannik a deux ans de plus que Carlos. Ils jouent bien sur diffé­rentes surfaces. Sinner joue un peu mieux que Carlos en indoor, il a remporté les ATP Finals pendant deux ans de suite. Carlos est plus impré­vi­sible, un peu plus aléa­toire, il a plus de variété. Sinner est plus solide, il joue de manière plus tactique, même s’il est en train de beau­coup changer, en utili­sant plus de balles courtes, en montant plus au filet et en essayant d’in­té­grer plus d’in­for­ma­tions dans son jeu, et je pense que cela l’aide aussi à beau­coup s’améliorer. »