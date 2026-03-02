À 21 ans, Luciano Darderi a remporté le 5e titre de sa carrière (le 5e sur terre battue) grâce à sa victoire contre Yannick Hanfmann en finale de l’ATP 250 de Santiago : 7–6(6), 7–5.

Two days – two Italian cham­pions 🏆🏆



This is how @Lucianodarderi_ became Santiago cham­pion !#ChileOpen pic.twitter.com/dN61Hpzxzw — Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2026

Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis cette semaine, l’Italien n’a pas caché ses très grandes ambi­tions au moment d’évo­quer la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Sinner et Alcaraz sont un peu au‐dessus de tout le monde… voire beau­coup au‐dessus ! Aujourd’hui, ils sont tous les deux invin­cibles. Sinner a perdu contre Mensik son seul match sur dur depuis deux ou trois ans contre quel­qu’un qui ne s’ap­pelle pas Alcaraz ou Djokovic. Cela montre bien leur niveau. Contre Sinner en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, j’étais très nerveux, puis je me suis détendu et j’ai très bien joué. Au troi­sième set, j’ai eu une chance d’aller au troi­sième, j’ai eu cinq balles de break, j’ai mené 2–0 dans le tie‐break… Vous vous rendez compte qu’ils vous donnent des chances minimes, mais si vous les gâchez, vous perdez le match. J’aurais aimé jouer un ou deux sets de plus, ou pouvoir gagner, mais c’était très diffi­cile. Ils sont toujours d’un niveau supé­rieur, ils frappent toujours la balle très tôt, ils jouent à une vitesse très élevée. Cela me motive de pouvoir m’ap­pro­cher de ce niveau, d’es­sayer de jouer d’égal à égal, de faire de mon mieux. Ils vous poussent à élever votre niveau et, par consé­quent, vous améliorez votre classement. »