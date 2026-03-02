À 21 ans, Luciano Darderi a remporté le 5e titre de sa carrière (le 5e sur terre battue) grâce à sa victoire contre Yannick Hanfmann en finale de l’ATP 250 de Santiago : 7–6(6), 7–5.
Two days – two Italian champions 🏆🏆— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2026
This is how @Lucianodarderi_ became Santiago champion !#ChileOpen pic.twitter.com/dN61Hpzxzw
Lors d’une interview accordée à Clay Tennis cette semaine, l’Italien n’a pas caché ses très grandes ambitions au moment d’évoquer la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Sinner et Alcaraz sont un peu au‐dessus de tout le monde… voire beaucoup au‐dessus ! Aujourd’hui, ils sont tous les deux invincibles. Sinner a perdu contre Mensik son seul match sur dur depuis deux ou trois ans contre quelqu’un qui ne s’appelle pas Alcaraz ou Djokovic. Cela montre bien leur niveau. Contre Sinner en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, j’étais très nerveux, puis je me suis détendu et j’ai très bien joué. Au troisième set, j’ai eu une chance d’aller au troisième, j’ai eu cinq balles de break, j’ai mené 2–0 dans le tie‐break… Vous vous rendez compte qu’ils vous donnent des chances minimes, mais si vous les gâchez, vous perdez le match. J’aurais aimé jouer un ou deux sets de plus, ou pouvoir gagner, mais c’était très difficile. Ils sont toujours d’un niveau supérieur, ils frappent toujours la balle très tôt, ils jouent à une vitesse très élevée. Cela me motive de pouvoir m’approcher de ce niveau, d’essayer de jouer d’égal à égal, de faire de mon mieux. Ils vous poussent à élever votre niveau et, par conséquent, vous améliorez votre classement. »
