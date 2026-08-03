Récemment interviewé par nos confrères italiens d’OA Sport, l’actuel 22e joueur mondial, Luciano Darderi, a été invité à s’exprimer sur les principales forces de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et sans surprise, il s’est notamment montré très élogieux envers son compatriote.
« Parmi les principales qualités de Jannik Sinner, on peut citer une extraordinaire solidité en fond de court et un jeu agressif caractérisé par des coups dont la puissance ne cesse de croître. Sur le plan mental, j’apprécie Jannik pour son attitude toujours axée sur le travail, son remarquable contrôle émotionnel dans les moments de pression et sa grande capacité à faire abstraction des distractions. Carlos Alcaraz, quant à lui, est selon moi un joueur agressif et complet, apprécié sur le circuit pour sa force physique exceptionnelle, sa vitesse et la variété de ses coups. Son atout majeur réside dans son coup droit puissant et chargé en effets, associé à une excellente endurance en fond de court, à un service efficace et à sa capacité à ne gaspiller aucune balle, y compris lors des récupérations et des amortis. Sa vitesse fait de lui un excellent joueur défensif. Il s’adapte très bien à toutes les surfaces, même si c’est sur terre battue qu’il exprime pleinement son potentiel. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 12:54