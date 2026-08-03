Récemment inter­viewé par nos confrères italiens d’OA Sport, l’ac­tuel 22e joueur mondial, Luciano Darderi, a été invité à s’ex­primer sur les prin­ci­pales forces de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et sans surprise, il s’est notam­ment montré très élogieux envers son compatriote.

« Parmi les prin­ci­pales qualités de Jannik Sinner, on peut citer une extra­or­di­naire soli­dité en fond de court et un jeu agressif carac­té­risé par des coups dont la puis­sance ne cesse de croître. Sur le plan mental, j’apprécie Jannik pour son atti­tude toujours axée sur le travail, son remar­quable contrôle émotionnel dans les moments de pres­sion et sa grande capa­cité à faire abstrac­tion des distrac­tions. Carlos Alcaraz, quant à lui, est selon moi un joueur agressif et complet, apprécié sur le circuit pour sa force physique excep­tion­nelle, sa vitesse et la variété de ses coups. Son atout majeur réside dans son coup droit puis­sant et chargé en effets, associé à une excel­lente endu­rance en fond de court, à un service effi­cace et à sa capa­cité à ne gaspiller aucune balle, y compris lors des récu­pé­ra­tions et des amortis. Sa vitesse fait de lui un excellent joueur défensif. Il s’adapte très bien à toutes les surfaces, même si c’est sur terre battue qu’il exprime plei­ne­ment son potentiel. »