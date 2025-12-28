Lors d’un entre­tien accordé à Tuttosport, Luciano Darderi est revenu sur ses attentes pour la prochaine saison. L’actuel 26e joueur mondial a évoqué l’ultra domi­na­tion de Carlos Alcaraz, mais aussi sa volonté d’in­té­grer le top 10 ATP à moyen terme.

« Le tennis connaît actuel­le­ment un grand succès en Italie et dans le monde entier. La visi­bi­lité de notre sport et de ses prota­go­nistes est très élevée. Sinner et Alcaraz sont actuel­le­ment à un autre niveau par rapport aux autres. Mais c’est un sport où tout peut arriver en l’es­pace de quelques mois. Mon objectif est de m’amé­liorer constam­ment. J’espère pouvoir entrer dans le top 10 mondial. Le top 10 fait toujours la diffé­rence et repré­sente un objectif impor­tant. On travaille pour cela, chaque jour, tant pendant la prépa­ra­tion que lors des diffé­rents tour­nois du circuit ».