Lors d’un entretien accordé à Tuttosport, Luciano Darderi est revenu sur ses attentes pour la prochaine saison. L’actuel 26e joueur mondial a évoqué l’ultra domination de Carlos Alcaraz, mais aussi sa volonté d’intégrer le top 10 ATP à moyen terme.
« Le tennis connaît actuellement un grand succès en Italie et dans le monde entier. La visibilité de notre sport et de ses protagonistes est très élevée. Sinner et Alcaraz sont actuellement à un autre niveau par rapport aux autres. Mais c’est un sport où tout peut arriver en l’espace de quelques mois. Mon objectif est de m’améliorer constamment. J’espère pouvoir entrer dans le top 10 mondial. Le top 10 fait toujours la différence et représente un objectif important. On travaille pour cela, chaque jour, tant pendant la préparation que lors des différents tournois du circuit ».
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 16:21