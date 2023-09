Le coach austra­lien s’est exprimé sur le site de l’ATP au sujet de son poulain Jannik Sinner, et le moins que l’on puisse dire c’est que Daren est heureux d’être aux côtés de l’italien.

« C’est incroyable à quel point il travaille dur chaque jour, j’aime faire partie de son envi­ron­ne­ment car c’est un garçon très respec­tueux et intel­li­gent, sa famille est char­mante et il est toujours prêt à faire face à de plus grandes exigences car il croit en ses possi­bi­lités d’at­teindre le succès suprême. mais il sait que l’on ne peut y parvenir qu’avec une éthique de travail irréprochable »