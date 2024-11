S’exprimant auprès de la Gazzetta, le coach austra­lien de Jannik a évoqué l’un des précieux talents de son joueur.

« Lors de son come‐back face à Medvedev en finale de l’Open d’Australie, nous avons vu toute la force de Sinner et son refus de perdre. Jannik absorbe les infor­ma­tions comme une éponge. Il n’a pas peur de changer ou d’es­sayer de nouvelles choses, de se remettre en ques­tion et de faire des erreurs. Beaucoup de joueurs n’ont pas ce courage. Il a trouvé le moyen de sourire même dans les diffi­cultés. Ce sport, si vous ne l’ap­pré­ciez pas, devient insou­te­nable. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhai­te­riez, mais quand 10 000 personnes vous regardent et que peut‐être la moitié d’entre elles sont des enfants qui rêvent d’être des pécheurs, alors vous trouvez une raison de sourire »