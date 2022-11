Aux côtés de la numéro une mondiale Iga Swiatek depuis main­te­nant plusieurs années, la psycho­logue polo­naise spécia­lisée dans le sport et les affaires et réputée pour ses méthodes parti­cu­liè­re­ment effi­caces, Daria Abramowicz, a décidé de donner son point de vue sur la famille Tsitsipas via son compte Twitter.

Car avant que Stefanos ne fasse sa fameuse confé­rence de presse d’après match où il esti­mait être un meilleur joueur que Andrey Rublev malgré sa défaite, le joueur grec avait lancé, avec une certaine véhé­mence pendant la rencontre, une balle en direc­tion de ses parents, comme pour leur dire de se taire.

« La première règle d’un bon parent de sportif est d’être capable de gérer ses propres émotions et son propre stress. Même au plus haut niveau », a écrit Daria Abramowicz qui a donc résumé en deux phrases l’un des plus gros problèmes de Tsitsipas depuis le début de sa carrière : l’in­ca­pa­cité de ses parents à gérer et cacher leur stress alors qu’ils sont présents quasi systé­ma­ti­que­ment dans la box de leur fils.

Pierwsza zasada dobrego spor­to­wego rodzica – umieć zarządzać włas­nymi emoc­jami i własnym stresem. Nawet na topowym poziomie.#Tsitsipas — Daria Abramowicz (@abramowiczd) November 18, 2022

Un vrai point faible qu’il faudra forcé­ment traiter un jour ou l’autre…