Invitée du dernier podcast de l’Open d’Australie aux côtés de son mari, Luke Saville, Daria Saville (ex‐Gavrilova) et actuelle 129e joueuse mondiale, s’est égale­ment exprimée sur Novak Djokovic et la suite de sa carrière. Et selon elle, le Serbe va avoir du mal à rester dans cette posi­tion incer­taine encore longtemps.

« Je pense qu’il réflé­chit à beau­coup de choses en ce moment. Ce serait assez diffi­cile d’aller à chaque confé­rence de presse et que les gens lui posent la même ques­tion : Combien de temps encore ? Combien de temps encore ? C’est ce que les gens ont fait à Serena Williams. Et ce qui est drôle en tant que joueur, c’est que je ne pense pas que l’on se connaisse soi‐même. »