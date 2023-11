Membre du team de Sinner, l’en­trai­neur austra­lien est devenu rapi­de­ment très proche du joueur italien. Il semble bien que l’ex­pé­rience de Darren soit très vite devenue un vrai plus pour que Jannik puisse fran­chir des paliers comme cela a été le cas lors de la finale de la Coupe Davis.

Interrogé récem­ment par le quoti­dien le Corriere dello Sport, Darren a livré une anec­dote qui symbo­lise parfai­te­ment l’état d’es­prit de son joueur.

« Il est très gentil, intel­li­gent et encore plus compé­titif : le pire moment de sa journée, c’est quand il perd aux cartes contre l’un d’entre nous. Blague à part, l’énergie qu’il transmet est addic­tive. C’est un gars qui a les pieds sur terre et qui a une famille formi­dable. Et je suis heureux parce que votre pays peut donner une grande impul­sion au tennis pour la jeune géné­ra­tion. Tout le monde voudra entrer sur un court de tennis maintenant »