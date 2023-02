Après avoir une nouvelle fois ardem­ment défendu son ancienne joueuse, Simona Halep, suite à sa suspen­sion pour dopage, Darren Cahill, désor­mais co‐entraîneur de Jannik Sinner, s’est récem­ment exprimé sur le podcast The Big Deal où il a donné quelques conseils à la nouvelle géné­ra­tion pour enfin battre les légendes de ce jeu.

« Il faut déve­lopper un peu de rési­lience, un peu de confiance et cela ne se fait qu’au fil des expé­riences. Les jeunes n’ont pas peur d’en­trer sur le terrain contre ces légendes, mais ils doivent être capables de les mettre hors jeu et de les battre. Ce qui est génial avec Federer, Nadal, Djokovic et Andy Murray, c’est qu’ils ne vous donnent jamais une victoire facile. Il faut la mériter. Donc si vous pouvez battre ces gars‐là, vous l’avez mérité. »