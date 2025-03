Invité du dernier épisode du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club », Darren Cahill, co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi de Jannik Sinner, a raconté le moment où il a véri­ta­ble­ment décou­vert l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« J’ai commenté un match de Sinner pour ESPN il y a cinq ou six ans, assis au bord du court, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, ce type est fort !’ La façon dont il frappe la balle, le son de la balle quand elle sort des cordes, la façon dont il se déplace, la façon dont il frappe en posi­tion ouverte sur son revers, et il a toujours fait cela depuis ses années de ski, alors j’ai su qu’il allait devenir un grand joueur. Il avait aussi un grand entraî­neur, Ricardo Piatti, et je savais qu’il allait réussir. »