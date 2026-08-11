S’il renvoie l’image d’un joueur et d’un homme extrêmement sérieux et fair‐play, Jannik Sinner n’est visiblement pas toujours aussi irréprochable en dehors des courts.
Co‐entraîneur du numéro 1 mondial aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill a révélé dans une interview accordée à Vanity Fair que l’Italien avait une fâcheuse tendance à tricher lorsqu’il jouait aux cartes.
« Il faut faire attention avec Jannik. Il est un peu malin. De temps en temps, une carte disparaît pendant qu’on joue, et il faut le surveiller. Généralement, quand il sourit, on sait que quelque chose cloche, qu’une carte a été remplacée. »
À noter que Jannik Sinner ne retrouvera pas immédiatement la compétition. L’Italien a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, en raison d’une gêne au genou droit. Il se concentre désormais sur sa récupération avec l’objectif d’être prêt pour l’US Open, dont le tableau principal débutera le 30 août.
Publié le mardi 11 août 2026 à 16:28