S’il renvoie l’image d’un joueur et d’un homme extrê­me­ment sérieux et fair‐play, Jannik Sinner n’est visi­ble­ment pas toujours aussi irré­pro­chable en dehors des courts.

Co‐entraîneur du numéro 1 mondial aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill a révélé dans une inter­view accordée à Vanity Fair que l’Italien avait une fâcheuse tendance à tricher lors­qu’il jouait aux cartes.

« Il faut faire atten­tion avec Jannik. Il est un peu malin. De temps en temps, une carte dispa­raît pendant qu’on joue, et il faut le surveiller. Généralement, quand il sourit, on sait que quelque chose cloche, qu’une carte a été remplacée. »

À noter que Jannik Sinner ne retrou­vera pas immé­dia­te­ment la compé­ti­tion. L’Italien a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, en raison d’une gêne au genou droit. Il se concentre désor­mais sur sa récu­pé­ra­tion avec l’ob­jectif d’être prêt pour l’US Open, dont le tableau prin­cipal débu­tera le 30 août.