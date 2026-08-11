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Darren Cahill, co‐entraîneur de Sinner : « Il faut faire atten­tion avec Jannik. Il est malin »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il renvoie l’image d’un joueur et d’un homme extrê­me­ment sérieux et fair‐play, Jannik Sinner n’est visi­ble­ment pas toujours aussi irré­pro­chable en dehors des courts.

Co‐entraîneur du numéro 1 mondial aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill a révélé dans une inter­view accordée à Vanity Fair que l’Italien avait une fâcheuse tendance à tricher lors­qu’il jouait aux cartes.

« Il faut faire atten­tion avec Jannik. Il est un peu malin. De temps en temps, une carte dispa­raît pendant qu’on joue, et il faut le surveiller. Généralement, quand il sourit, on sait que quelque chose cloche, qu’une carte a été remplacée. »

À noter que Jannik Sinner ne retrou­vera pas immé­dia­te­ment la compé­ti­tion. L’Italien a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, en raison d’une gêne au genou droit. Il se concentre désor­mais sur sa récu­pé­ra­tion avec l’ob­jectif d’être prêt pour l’US Open, dont le tableau prin­cipal débu­tera le 30 août.

Publié le mardi 11 août 2026 à 16:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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