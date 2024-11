« Je ne joue pas pour l’argent. C’est très simple », a récem­ment affirmé le numéro 1 mondial Jannik Sinner à propos de sa parti­ci­pa­tion à l’exhibition saou­dienne « 6 Kings Slam » où il a encaissé le plus gros chèque de l’histoire du tennis.

Une décla­ra­tion qui a fait énor­mé­ment jaser et beau­coup fait rire un certain Stanislas Wawrinka.

Lors d’une inter­view accordée à la La Gazzetta dello Sport à quelques jours du début du Masters de Turin (12 au 19 novembre), Darren Cahill a pris la défense du numéro 1 mondial, qu’il co‐entraîne avec Simone Vagnozzi.

« Quand il a dit qu’il n’al­lait pas en Arabie Saoudite pour l’argent, ses propos ont été mal inter­prétés. Ou alors il ne s’est pas bien expliqué. La vérité est qu’il n’avait jamais joué d’ex­hi­bi­tion, il s’est toujours concentré sur l’amé­lio­ra­tion de son tennis. Il sait quelles sont ses prio­rités. Puis il a reçu une offre du Six Kings Slam, avec les six meilleurs joueurs du monde et beau­coup d’argent. Il nous a consultés et nous lui avons dit pour­quoi pas, et il a accepter. »