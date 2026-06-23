Darren Cahill aime Jannik Sinner, à tel point qu’il a même repoussé son départ à la retraite pour lui.

Co‐entraîneur de l’ac­tuel numéro 1 mondial depuis juin 2022, l’Australien, ex‐22e joueur mondial en simple, s’est exprimé auprès de la BBC à l’oc­ca­sion d’un dossier spécial consacré à son poulain, tenant du titre à Wimbledon. Et il n’a que du bien à dire de lui.

« C’est un bon gars. C’est un bon jeune homme. Il a toujours le sourire aux lèvres. C’est un type qui aime s’amuser, toujours en train de plai­santer, qui adore simple­ment la compa­gnie des gens autour de lui. La personne que vous voyez sur le court de tennis n’est pas la même en dehors du court. »