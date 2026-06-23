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Darren Cahill, coach de Jannik Sinner : « La personne que vous voyez sur le court de tennis n’est pas la même en dehors »

Par
Thomas S
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Darren Cahill aime Jannik Sinner, à tel point qu’il a même repoussé son départ à la retraite pour lui. 

Co‐entraîneur de l’ac­tuel numéro 1 mondial depuis juin 2022, l’Australien, ex‐22e joueur mondial en simple, s’est exprimé auprès de la BBC à l’oc­ca­sion d’un dossier spécial consacré à son poulain, tenant du titre à Wimbledon. Et il n’a que du bien à dire de lui. 

« C’est un bon gars. C’est un bon jeune homme. Il a toujours le sourire aux lèvres. C’est un type qui aime s’amuser, toujours en train de plai­santer, qui adore simple­ment la compa­gnie des gens autour de lui. La personne que vous voyez sur le court de tennis n’est pas la même en dehors du court. »

Publié le mardi 23 juin 2026 à 19:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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