Darren Cahill aime Jannik Sinner, à tel point qu’il a même repoussé son départ à la retraite pour lui.
Co‐entraîneur de l’actuel numéro 1 mondial depuis juin 2022, l’Australien, ex‐22e joueur mondial en simple, s’est exprimé auprès de la BBC à l’occasion d’un dossier spécial consacré à son poulain, tenant du titre à Wimbledon. Et il n’a que du bien à dire de lui.
« C’est un bon gars. C’est un bon jeune homme. Il a toujours le sourire aux lèvres. C’est un type qui aime s’amuser, toujours en train de plaisanter, qui adore simplement la compagnie des gens autour de lui. La personne que vous voyez sur le court de tennis n’est pas la même en dehors du court. »
Publié le mardi 23 juin 2026 à 19:42