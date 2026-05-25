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Darren Cahill, coach de Sinner : « Alcaraz apporte quelque chose au tennis que même Federer, Nadal, Djokovic et Murray n’ont jamais apporté »

Par
Thomas S
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Présent à Paris aux côtés de son joueur, Jannik Sinner, qui affron­tera ce mardi le qualifié fran­çais, Clément Tabur, pour son entrée en lice à Roland‐Garros, Darren Cahill était de passage dans le dernier épisode du podcast de Tennis Channel, Big T. 

Notamment inter­rogé sur l’ab­sence de Carlos Alcaraz, l’en­traî­neur austra­lien n’a pas tari d’éloges à son sujet. 

« Carlos nous manque. Nous voulons qu’il revienne. Le tennis a besoin de lui. Il apporte une joie, un bonheur, un sourire et une créa­ti­vité que je ne pense pas que même Roger, Rafa, Novak, Andy, ni aucune de ces anciennes légendes aient apportés au tennis. Le tennis a donc besoin qu’il revienne sur les courts. Il nous manque à tous. Nous espé­rons qu’il se remettra le plus vite possible. Et c’est un peu comme l’histoire que tu (s’adres­sant à Brad Gilbert, ex‐coach de Murray) m’as racontée quand tu as commencé à entraîner Andy Murray : même si Roger et Rafa étaient déjà au sommet du tennis, quand Andy a fait son appa­ri­tion, il avait les yeux rivés sur Novak. Il savait que Novak était celui qui allait dominer. C’est un peu la même chose qu’il y a trois ou quatre ans, quand nous avons commencé avec Jannik. Il savait que Carlos allait être l’homme de la situa­tion. Et si vous regardez les décla­ra­tions d’il y a trois ou quatre ans, Carlos savait que Jannik allait être son prin­cipal rival. Ces gars‐là ont donc su le voir assez tôt. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 18:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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