Présent à Paris aux côtés de son joueur, Jannik Sinner, qui affron­tera ce mardi le qualifié fran­çais, Clément Tabur, pour son entrée en lice à Roland‐Garros, Darren Cahill était de passage dans le dernier épisode du podcast de Tennis Channel, Big T.

Notamment inter­rogé sur l’ab­sence de Carlos Alcaraz, l’en­traî­neur austra­lien n’a pas tari d’éloges à son sujet.

« Carlos nous manque. Nous voulons qu’il revienne. Le tennis a besoin de lui. Il apporte une joie, un bonheur, un sourire et une créa­ti­vité que je ne pense pas que même Roger, Rafa, Novak, Andy, ni aucune de ces anciennes légendes aient apportés au tennis. Le tennis a donc besoin qu’il revienne sur les courts. Il nous manque à tous. Nous espé­rons qu’il se remettra le plus vite possible. Et c’est un peu comme l’histoire que tu (s’adres­sant à Brad Gilbert, ex‐coach de Murray) m’as racontée quand tu as commencé à entraîner Andy Murray : même si Roger et Rafa étaient déjà au sommet du tennis, quand Andy a fait son appa­ri­tion, il avait les yeux rivés sur Novak. Il savait que Novak était celui qui allait dominer. C’est un peu la même chose qu’il y a trois ou quatre ans, quand nous avons commencé avec Jannik. Il savait que Carlos allait être l’homme de la situa­tion. Et si vous regardez les décla­ra­tions d’il y a trois ou quatre ans, Carlos savait que Jannik allait être son prin­cipal rival. Ces gars‐là ont donc su le voir assez tôt. »