Présent à Paris aux côtés de son joueur, Jannik Sinner, qui affrontera ce mardi le qualifié français, Clément Tabur, pour son entrée en lice à Roland‐Garros, Darren Cahill était de passage dans le dernier épisode du podcast de Tennis Channel, Big T.
Notamment interrogé sur l’absence de Carlos Alcaraz, l’entraîneur australien n’a pas tari d’éloges à son sujet.
« Carlos nous manque. Nous voulons qu’il revienne. Le tennis a besoin de lui. Il apporte une joie, un bonheur, un sourire et une créativité que je ne pense pas que même Roger, Rafa, Novak, Andy, ni aucune de ces anciennes légendes aient apportés au tennis. Le tennis a donc besoin qu’il revienne sur les courts. Il nous manque à tous. Nous espérons qu’il se remettra le plus vite possible. Et c’est un peu comme l’histoire que tu (s’adressant à Brad Gilbert, ex‐coach de Murray) m’as racontée quand tu as commencé à entraîner Andy Murray : même si Roger et Rafa étaient déjà au sommet du tennis, quand Andy a fait son apparition, il avait les yeux rivés sur Novak. Il savait que Novak était celui qui allait dominer. C’est un peu la même chose qu’il y a trois ou quatre ans, quand nous avons commencé avec Jannik. Il savait que Carlos allait être l’homme de la situation. Et si vous regardez les déclarations d’il y a trois ou quatre ans, Carlos savait que Jannik allait être son principal rival. Ces gars‐là ont donc su le voir assez tôt. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 18:44