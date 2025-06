De passage sur le podcast d’Andy Roddick, Darren Cahill, co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi, a fait part de son admi­ra­tion pour son joueur suite à sa finale perdue face à Carlos Alcaraz à Roland‐Garros.

« Croyez‐le ou non, je suis avec Jannik depuis plus de trois ans, mais je le respecte encore plus après cette finale. On leur a tous deux demandé de donner le meilleur d’eux‐mêmes, mais ils ont fait encore mieux. Cinq heures et demie de tennis excep­tionnel, sans même une pause pipi, ni l’in­ter­ven­tion d’un kinésithérapeute. »