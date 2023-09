Depuis octobre 2022, Nick Kyrgios, stoppé par plusieurs bles­sures notam­ment au genou, n’a disputé qu’un seul petit match sur le circuit ATP (à Stuttgart le 13 juin dernier, défaite contre Wu).

Invité par Jimmy Connors dans le dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », l’ac­tuel entraî­neur de Jannik Sinner, Darren Cahill, s’est montré très élogieux envers son compa­triote austra­lien, qui manque selon lui beau­coup au tennis.

« On a l’im­pres­sion qu’il ne s’in­té­resse pas au tennis. Mais en fait, il a l’air de s’en soucier trop parce qu’il finit souvent par exploser contre sa box au cours des matchs, juste­ment parce qu’il veut telle­ment gagner. Nous avons besoin de son retour. Le jeu est plus grand que n’im­porte quel joueur, bien sûr, mais il est certain que l’ab­sence de Kyrgios est une perte pour notre sport en ce moment. S’il joue bien et se sent bien physi­que­ment, il apporte beau­coup à chaque tournoi qu’il joue. Je ne lui souhaite donc que le meilleur. J’espère qu’il se réta­blira et que nous le rever­rons très bientôt. »