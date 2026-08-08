Sur le court, Jannik Sinner ne laisse rien trans­pa­raître. Même dos au mur, il reste ce monstre de sang‐froid chirur­gical dans les moments brûlants. Une fois le match terminé, c’est une tout autre histoire.

Le co‐entraîneur du numéro un mondial, Darren Cahill a récem­ment accordé un entre­tien au jour­na­liste Matthew Futterman. Dans celui‐ci, il explique que le mental d’acier de son protégé est bien plus perméable au quoti­dien, comme pendant de simples parties de jeu de cartes.

« Il faut se méfier de Jannik. C’est un peu un magi­cien. De temps en temps, une carte dispa­raît pendant qu’on joue, et il faut le surveiller de près. En général, quand il sourit, on sait que quelque chose ne s’est pas passé comme prévu, que quelque chose a été remplacé. Dans un casino de Las Vegas, on le mettrait à la porte assez rapi­de­ment », a précisé l’Australien, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport.