Sur le court, Jannik Sinner ne laisse rien transparaître. Même dos au mur, il reste ce monstre de sang‐froid chirurgical dans les moments brûlants. Une fois le match terminé, c’est une tout autre histoire.
Le co‐entraîneur du numéro un mondial, Darren Cahill a récemment accordé un entretien au journaliste Matthew Futterman. Dans celui‐ci, il explique que le mental d’acier de son protégé est bien plus perméable au quotidien, comme pendant de simples parties de jeu de cartes.
« Il faut se méfier de Jannik. C’est un peu un magicien. De temps en temps, une carte disparaît pendant qu’on joue, et il faut le surveiller de près. En général, quand il sourit, on sait que quelque chose ne s’est pas passé comme prévu, que quelque chose a été remplacé. Dans un casino de Las Vegas, on le mettrait à la porte assez rapidement », a précisé l’Australien, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport.
Publié le samedi 8 août 2026 à 19:26