ATP

Darren Cahill, coach de Sinner : « J’ai demandé à Jannik quelle place il pensait que Joao Fonseca occu­pe­rait au clas­se­ment à la fin de l’année, et il m’a répondu : dans le top 25 »

Baptiste Mulatier

Au micro d’ESPN pendant l’Open d’Australie en tout début de saison, Darren Cahill avait fait part d’une prédic­tion de Jannik Sinner. 

« J’ai demandé à Jannik quelle place il pensait que Joao Fonseca occu­pe­rait au clas­se­ment à la fin de l’année, et il m’a répondu : ‘dans le top 25’ », révé­lait le co‐entraîneur de l’Italien. 

Dix mois plus tard, le jeune brési­lien de 19 ans s’est installé au 28e rang mondial grâce à sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina en finale de l’ATP 500 de Vienne. Et il n’aura aucun point à défendre lors du Masters 1000 de Paris. 

Sinner a vu juste !

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 12:04

We Love Tennis
