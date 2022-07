Darren Cahill, coach de Sinner : « Jannik me rappelle Lleyton Hewitt, la même flamme brûle en lui »

Nouvel entraî­neur de Jannik Sinner avec qui il a entamé une nouvelle colla­bo­ra­tion avant Wimbledon, Darren Cahill ne tarit pas d’éloges sur l’Italien. Excité de travailler avec un joueur aussi jeune et possé­dant un tel poten­tiel, le coach austra­lien l’a même comparé à Lleyton Hewitt. Explications.

« Jannik a ajouté pas mal de choses dans son jeu, notam­ment dans son jeu vers l’avant et sur ses montées au filet. Il a beau­coup progressé ces deux dernières années, d’abord avec Ricardo Piatti puis avec Simone Vagnozzi. Il doit anti­ciper, comprendre quel type de tennis il veut prati­quer dans deux ans, et tout faire pour aller dans ce sens. Jannik me rappelle Lleyton Hewitt. Son atti­tude au travail, sa passion, son profes­sion­na­lisme. Techniquement, c’est un joueur de tennis complè­te­ment diffé­rent, mais la même flamme brûle en lui. Il fait partie de ces joueurs capables de gagner des tour­nois du Grand Chelem, et même main­te­nant, et pas forcé­ment dans plusieurs années. Est‐ce possible à l’US Open 2022 ? Il se déplace bien sur dur, et son jeu a suffi­sam­ment de puis­sance », a déclaré Darren Cahill au cours d’une inter­view accordé à La Stampa.