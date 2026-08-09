Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis 2022, Darren Cahill est un homme heureux.
Alors qu’il aurait dû quitter le staff de l’Italien l’année dernière pour profiter de sa famille, l’Australien a décidé de prolonger l’aventure pour un an de plus.
Une décision notamment liée au tempérament de l’Italien, toujours prêt à apprendre et progresser. C’est notamment ce qu’il a confié dans une récente interview accordée à Vanity Fair.
« Ce qui nous rend le plus fiers, c’est la façon dont il parvient toujours à rebondir. Jannik ne reste pas abattu longtemps. Bien sûr, juste après une défaite, il est déçu, comme c’est normal. Mais dès le lendemain, on reçoit un coup de fil : “Bon, les gars, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Quand est‐ce qu’on retourne sur le court ? Sur quoi est‐ce qu’on travaille ? Quel est le prochain objectif ? Qu’est-ce qu’on doit améliorer ? C’est justement ça qui rend le travail avec lui si agréable. On a souvent parlé de sa capacité à rebondir dans les moments difficiles, en revenant à chaque fois plus fort, mieux préparé et plus déterminé. »
Publié le dimanche 9 août 2026 à 16:12