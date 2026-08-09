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Darren Cahill, coach de Sinner : « Juste après une défaite, Jannik est déçu, comme tout le monde. Mais dès le lende­main, on reçoit un coup de fil : ‘Bon, les gars, qu’est-ce qu’on fait main­te­nant ? Quand est‐ce qu’on retourne sur le court ? Sur quoi est‐ce qu’on travaille ? Quel est le prochain objectif ? Qu’est-ce qu’on doit améliorer ?’ »

Par
Thomas S
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Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis 2022, Darren Cahill est un homme heureux.

Alors qu’il aurait dû quitter le staff de l’Italien l’année dernière pour profiter de sa famille, l’Australien a décidé de prolonger l’aven­ture pour un an de plus. 

Une déci­sion notam­ment liée au tempé­ra­ment de l’Italien, toujours prêt à apprendre et progresser. C’est notam­ment ce qu’il a confié dans une récente inter­view accordée à Vanity Fair.

« Ce qui nous rend le plus fiers, c’est la façon dont il parvient toujours à rebondir. Jannik ne reste pas abattu long­temps. Bien sûr, juste après une défaite, il est déçu, comme c’est normal. Mais dès le lende­main, on reçoit un coup de fil : “Bon, les gars, qu’est-ce qu’on fait main­te­nant ? Quand est‐ce qu’on retourne sur le court ? Sur quoi est‐ce qu’on travaille ? Quel est le prochain objectif ? Qu’est-ce qu’on doit améliorer ? C’est juste­ment ça qui rend le travail avec lui si agréable. On a souvent parlé de sa capa­cité à rebondir dans les moments diffi­ciles, en reve­nant à chaque fois plus fort, mieux préparé et plus déterminé. »

Publié le dimanche 9 août 2026 à 16:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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