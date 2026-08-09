Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi depuis 2022, Darren Cahill est un homme heureux.

Alors qu’il aurait dû quitter le staff de l’Italien l’année dernière pour profiter de sa famille, l’Australien a décidé de prolonger l’aven­ture pour un an de plus.

Une déci­sion notam­ment liée au tempé­ra­ment de l’Italien, toujours prêt à apprendre et progresser. C’est notam­ment ce qu’il a confié dans une récente inter­view accordée à Vanity Fair.

« Ce qui nous rend le plus fiers, c’est la façon dont il parvient toujours à rebondir. Jannik ne reste pas abattu long­temps. Bien sûr, juste après une défaite, il est déçu, comme c’est normal. Mais dès le lende­main, on reçoit un coup de fil : “Bon, les gars, qu’est-ce qu’on fait main­te­nant ? Quand est‐ce qu’on retourne sur le court ? Sur quoi est‐ce qu’on travaille ? Quel est le prochain objectif ? Qu’est-ce qu’on doit améliorer ? C’est juste­ment ça qui rend le travail avec lui si agréable. On a souvent parlé de sa capa­cité à rebondir dans les moments diffi­ciles, en reve­nant à chaque fois plus fort, mieux préparé et plus déterminé. »