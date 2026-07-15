En confé­rence de presse après le sacre de son joueur, Jannik Sinner, tombeur en finale d’Alexander Zverev, le co‐entraîneur du numéro 1 mondial, Darren Cahill, n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Allemand. Une décla­ra­tion relayée par Punto de Break :

« Je pense que les deux joueurs ont livré une perfor­mance incroyable, mais Jannik en parti­cu­lier. Nous avions déjà entrevu Alexander jouer de cette manière lors de matchs précé­dents. Je me souviens du premier set à Miami, quand il est entré sur le court en frap­pant tous ses coups droits avec beau­coup d’agressivité, en servant très bien et en se créant plusieurs occa­sions dès le début. Nous savions qu’il était capable de jouer ainsi. La seule chose que nous igno­rions, c’était combien de temps il pour­rait main­tenir ce niveau. Il a égale­ment failli remporter le deuxième set et prendre une avance de deux sets. S’il continue à jouer à ce niveau et avec ce style de tennis, il est déjà un adver­saire très dange­reux, mais à l’avenir, il deviendra un défi encore plus redou­table pour tout le monde. Maintenant qu’il a remporté un Grand Chelem, Roland‐Garros, cela se voit même dans sa façon d’entrer sur le court, il a beau­coup plus confiance en lui. Il sait qu’il est capable de remporter sept matchs pour décro­cher un Grand Chelem. C’est un grand joueur, et nous avons le plus grand respect pour Alexander. »