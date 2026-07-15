En conférence de presse après le sacre de son joueur, Jannik Sinner, tombeur en finale d’Alexander Zverev, le co‐entraîneur du numéro 1 mondial, Darren Cahill, n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Allemand. Une déclaration relayée par Punto de Break :
« Je pense que les deux joueurs ont livré une performance incroyable, mais Jannik en particulier. Nous avions déjà entrevu Alexander jouer de cette manière lors de matchs précédents. Je me souviens du premier set à Miami, quand il est entré sur le court en frappant tous ses coups droits avec beaucoup d’agressivité, en servant très bien et en se créant plusieurs occasions dès le début. Nous savions qu’il était capable de jouer ainsi. La seule chose que nous ignorions, c’était combien de temps il pourrait maintenir ce niveau. Il a également failli remporter le deuxième set et prendre une avance de deux sets. S’il continue à jouer à ce niveau et avec ce style de tennis, il est déjà un adversaire très dangereux, mais à l’avenir, il deviendra un défi encore plus redoutable pour tout le monde. Maintenant qu’il a remporté un Grand Chelem, Roland‐Garros, cela se voit même dans sa façon d’entrer sur le court, il a beaucoup plus confiance en lui. Il sait qu’il est capable de remporter sept matchs pour décrocher un Grand Chelem. C’est un grand joueur, et nous avons le plus grand respect pour Alexander. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 16:20