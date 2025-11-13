AccueilATPDarren Cahill (coach de Sinner), qui semble répondre à Djokovic : "L'opinion...
ATP

Darren Cahill (coach de Sinner), qui semble répondre à Djokovic : « L’opinion est vrai­ment la forme la plus basse de la connais­sance humaine »

Thomas S
Par Thomas S

-

153

Alors que Novak Djokovic a de nouveau évoqué l’af­faire de dopage dans laquelle était impliqué Jannik Sinner avec des mots parfois forts, Darren Cahill, coach de l’Italien, a publié un message assez énig­ma­tique sur son compte Instagram. 

Une cita­tion de Bill Bullard qui ressemble beau­coup à une réponse adressée au joueur serbe. 

« L’opinion est vrai­ment la forme la plus basse de la connais­sance humaine. Elle ne néces­site aucune respon­sa­bi­lité, aucune compré­hen­sion. La forme la plus élevée de la connais­sance est l’empathie, car elle nous oblige à mettre notre ego de côté et à vivre dans le monde d’autrui. »

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 17:22

Article précédent
La curieuse réac­tion de De Minaur après sa victoire contre Fritz : « C’est vrai ou pas ? Je ne te fais pas confiance pour l’ins­tant, je vais devoir regarder ce qui se passe »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.