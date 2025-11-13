Alors que Novak Djokovic a de nouveau évoqué l’af­faire de dopage dans laquelle était impliqué Jannik Sinner avec des mots parfois forts, Darren Cahill, coach de l’Italien, a publié un message assez énig­ma­tique sur son compte Instagram.

Une cita­tion de Bill Bullard qui ressemble beau­coup à une réponse adressée au joueur serbe.

« L’opinion est vrai­ment la forme la plus basse de la connais­sance humaine. Elle ne néces­site aucune respon­sa­bi­lité, aucune compré­hen­sion. La forme la plus élevée de la connais­sance est l’empathie, car elle nous oblige à mettre notre ego de côté et à vivre dans le monde d’autrui. »