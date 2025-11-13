Alors que Novak Djokovic a de nouveau évoqué l’affaire de dopage dans laquelle était impliqué Jannik Sinner avec des mots parfois forts, Darren Cahill, coach de l’Italien, a publié un message assez énigmatique sur son compte Instagram.
Une citation de Bill Bullard qui ressemble beaucoup à une réponse adressée au joueur serbe.
« L’opinion est vraiment la forme la plus basse de la connaissance humaine. Elle ne nécessite aucune responsabilité, aucune compréhension. La forme la plus élevée de la connaissance est l’empathie, car elle nous oblige à mettre notre ego de côté et à vivre dans le monde d’autrui. »
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 17:22