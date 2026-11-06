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Darren Cahill, désor­mais ex‐coach de Jannik Sinner : « C’est un jeune homme extra­or­di­naire et un cham­pion humble. Travailler avec lui a été un honneur et un privilège »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est désor­mais officiel. 

Darren Cahill va prendre sa retraite et c’est donc Magnus Norman qui va le remplacer et coacher Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi.

« Travailler avec Jannik a été un honneur et un privi­lège parti­cu­liers. C’est un jeune homme extra­or­di­naire, un cham­pion humble et dévoué dont nous sommes tous incroya­ble­ment fiers. La confiance, l’honnêteté et la foi en soi ne fonc­tionnent que lorsqu’elles sont réci­proques, et c’est là la force de Jannik en tant qu’athlète. C’est aussi la raison pour laquelle entraîner quelqu’un comme lui est une expé­rience si mémo­rable. Je tiens à remer­cier Jannik, toute l’équipe et tous les fans d’avoir accueilli cet Australien au sein de la merveilleuse famille italienne. Je souhaite à l’équipe rien d’autre qu’un succès continu pour les années à venir », a réagi l’Australien dans un communiqué.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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