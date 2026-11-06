C’est désor­mais officiel.

Darren Cahill va prendre sa retraite et c’est donc Magnus Norman qui va le remplacer et coacher Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi.

Jannik Sinner via his press release :



“Magnus Norman, the swedish coach and world number 2, will join Sinner’s coaching team at the begin­ning of next month, working along­side Simone Vagnozzi.”



Welcome to Team Sinner, Norman ! 🦊 pic.twitter.com/HTWeBIgT1r — jannik sinner files (@jannik_files) November 6, 2026

« Travailler avec Jannik a été un honneur et un privi­lège parti­cu­liers. C’est un jeune homme extra­or­di­naire, un cham­pion humble et dévoué dont nous sommes tous incroya­ble­ment fiers. La confiance, l’honnêteté et la foi en soi ne fonc­tionnent que lorsqu’elles sont réci­proques, et c’est là la force de Jannik en tant qu’athlète. C’est aussi la raison pour laquelle entraîner quelqu’un comme lui est une expé­rience si mémo­rable. Je tiens à remer­cier Jannik, toute l’équipe et tous les fans d’avoir accueilli cet Australien au sein de la merveilleuse famille italienne. Je souhaite à l’équipe rien d’autre qu’un succès continu pour les années à venir », a réagi l’Australien dans un communiqué.