Darren Cahill va prendre sa retraite et c’est donc Magnus Norman qui va le remplacer et coacher Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi.
« Travailler avec Jannik a été un honneur et un privilège particuliers. C’est un jeune homme extraordinaire, un champion humble et dévoué dont nous sommes tous incroyablement fiers. La confiance, l’honnêteté et la foi en soi ne fonctionnent que lorsqu’elles sont réciproques, et c’est là la force de Jannik en tant qu’athlète. C’est aussi la raison pour laquelle entraîner quelqu’un comme lui est une expérience si mémorable. Je tiens à remercier Jannik, toute l’équipe et tous les fans d’avoir accueilli cet Australien au sein de la merveilleuse famille italienne. Je souhaite à l’équipe rien d’autre qu’un succès continu pour les années à venir », a réagi l’Australien dans un communiqué.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.