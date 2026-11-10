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Darren Cahill, désor­mais ex‐entraîneur de Sinner : « S’il y a cinq ans, on m’avait dit que Jannik rempor­te­rait cinq titres du Grand Chelem, tous les Masters 1000 et qu’il devien­drait numéro 1 mondial, je vous aurais demandé de me donner vite un bout de papier pour que je puisse signer »

Par
Thomas S
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Afin d’acter leur sépa­ra­tion et de revenir sur leur colla­bo­ra­tion plus que fruc­tueuse, Jannik Sinner et Darren Cahill ont donné une confé­rence de presse ce mardi à Milan. 

Et si le joueur italien, absent depuis son sacre à Wimbledon, a logi­que­ment donné de ses nouvelles, le tech­ni­cien austra­lien a tenu à souli­gner la progres­sion excep­tion­nelle de son désor­mais ancien poulain. 

« Si, il y a cinq ans, lorsque j’ai rejoint cette équipe, on m’avait dit que Jannik Sinner rempor­te­rait cinq titres du Grand Chelem, qu’il gagne­rait tous les Masters 1 000 et qu’il devien­drait n° 1 mondial en 2024, je vous aurais demandé de me donner vite un bout de papier pour que je puisse signer. Bien sûr, avec le recul, on aurait aimé remporter Roland‐Garros, mais je n’ai aucun regret. Il a accompli des choses incroyables. Bien sûr, chaque sportif traverse des moments diffi­ciles, mais il les a surmontés avec beau­coup de sang‐froid et de patience. Au cours de cette période, il a fait preuve d’une patience incroyable, il a suivi les conseils des méde­cins et nous sommes très fiers de ce qu’il a accompli. Je n’ai aucun regret, abso­lu­ment aucun. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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