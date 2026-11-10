Afin d’acter leur séparation et de revenir sur leur collaboration plus que fructueuse, Jannik Sinner et Darren Cahill ont donné une conférence de presse ce mardi à Milan.
Et si le joueur italien, absent depuis son sacre à Wimbledon, a logiquement donné de ses nouvelles, le technicien australien a tenu à souligner la progression exceptionnelle de son désormais ancien poulain.
« Si, il y a cinq ans, lorsque j’ai rejoint cette équipe, on m’avait dit que Jannik Sinner remporterait cinq titres du Grand Chelem, qu’il gagnerait tous les Masters 1 000 et qu’il deviendrait n° 1 mondial en 2024, je vous aurais demandé de me donner vite un bout de papier pour que je puisse signer. Bien sûr, avec le recul, on aurait aimé remporter Roland‐Garros, mais je n’ai aucun regret. Il a accompli des choses incroyables. Bien sûr, chaque sportif traverse des moments difficiles, mais il les a surmontés avec beaucoup de sang‐froid et de patience. Au cours de cette période, il a fait preuve d’une patience incroyable, il a suivi les conseils des médecins et nous sommes très fiers de ce qu’il a accompli. Je n’ai aucun regret, absolument aucun. »
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 15:45