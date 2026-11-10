Afin d’acter leur sépa­ra­tion et de revenir sur leur colla­bo­ra­tion plus que fruc­tueuse, Jannik Sinner et Darren Cahill ont donné une confé­rence de presse ce mardi à Milan.

Et si le joueur italien, absent depuis son sacre à Wimbledon, a logi­que­ment donné de ses nouvelles, le tech­ni­cien austra­lien a tenu à souli­gner la progres­sion excep­tion­nelle de son désor­mais ancien poulain.

Darren Cahill : “If 5 years ago, when I joined this team, that Jannik Sinner would’ve become a 5 Grand Slam winner, that he would’ve won all Masters 1000, and that he would become the World #1 in 2024, I would’ve told you to give me a piece of paper and where to sign quickly. Of… pic.twitter.com/3DIEJf0ey8 — jannik sinner files (@jannik_files) November 10, 2026

« Si, il y a cinq ans, lorsque j’ai rejoint cette équipe, on m’avait dit que Jannik Sinner rempor­te­rait cinq titres du Grand Chelem, qu’il gagne­rait tous les Masters 1 000 et qu’il devien­drait n° 1 mondial en 2024, je vous aurais demandé de me donner vite un bout de papier pour que je puisse signer. Bien sûr, avec le recul, on aurait aimé remporter Roland‐Garros, mais je n’ai aucun regret. Il a accompli des choses incroyables. Bien sûr, chaque sportif traverse des moments diffi­ciles, mais il les a surmontés avec beau­coup de sang‐froid et de patience. Au cours de cette période, il a fait preuve d’une patience incroyable, il a suivi les conseils des méde­cins et nous sommes très fiers de ce qu’il a accompli. Je n’ai aucun regret, abso­lu­ment aucun. »