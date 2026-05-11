Si Darren Cahill a décidé de rester une saison de plus aux côtés de Jannik Sinner, l’in­cer­ti­tude demeure au sujet de son avenir au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.

Élément essen­tiel de la progres­sion et de la consé­cra­tion du numéro 1 mondial, l’en­traî­neur asutra­lien s’est récem­ment exprimé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport où il a notam­ment révélé l’une des plus grandes forces de son joueur.

« Il possède un talent parti­cu­lier que nous, les entraî­neurs, ne pouvons pas ensei­gner. C’est une moti­va­tion inté­rieure qui le pousse à vouloir tirer des leçons de chaque situa­tion. Jannik n’ap­prend pas seule­ment de ses défaites, mais aussi beau­coup de ses victoires, car il est essen­tiel de « tirer des leçons » de chaque match de tennis. Qu’il gagne ou qu’il perde, il aborde tout sous le même angle : « Comment puis‐je m’amé­liorer aujourd’hui ? ». C’est là sa force. »