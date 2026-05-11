Si Darren Cahill a décidé de rester une saison de plus aux côtés de Jannik Sinner, l’incertitude demeure au sujet de son avenir au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.
Élément essentiel de la progression et de la consécration du numéro 1 mondial, l’entraîneur asutralien s’est récemment exprimé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport où il a notamment révélé l’une des plus grandes forces de son joueur.
« Il possède un talent particulier que nous, les entraîneurs, ne pouvons pas enseigner. C’est une motivation intérieure qui le pousse à vouloir tirer des leçons de chaque situation. Jannik n’apprend pas seulement de ses défaites, mais aussi beaucoup de ses victoires, car il est essentiel de « tirer des leçons » de chaque match de tennis. Qu’il gagne ou qu’il perde, il aborde tout sous le même angle : « Comment puis‐je m’améliorer aujourd’hui ? ». C’est là sa force. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 17:07