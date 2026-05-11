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Darren Cahill, entraî­neur de Jannik Sinner : « Il possède un talent parti­cu­lier que nous, les entraî­neurs, ne pouvons pas enseigner »

Par
Thomas S
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Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 29/04/2026 - -

Si Darren Cahill a décidé de rester une saison de plus aux côtés de Jannik Sinner, l’in­cer­ti­tude demeure au sujet de son avenir au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.

Élément essen­tiel de la progres­sion et de la consé­cra­tion du numéro 1 mondial, l’en­traî­neur asutra­lien s’est récem­ment exprimé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport où il a notam­ment révélé l’une des plus grandes forces de son joueur. 

« Il possède un talent parti­cu­lier que nous, les entraî­neurs, ne pouvons pas ensei­gner. C’est une moti­va­tion inté­rieure qui le pousse à vouloir tirer des leçons de chaque situa­tion. Jannik n’ap­prend pas seule­ment de ses défaites, mais aussi beau­coup de ses victoires, car il est essen­tiel de « tirer des leçons » de chaque match de tennis. Qu’il gagne ou qu’il perde, il aborde tout sous le même angle : « Comment puis‐je m’amé­liorer aujourd’hui ? ». C’est là sa force. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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