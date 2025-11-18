Lors de son passage en conférence de presse à Turin après la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters, Darren Cahill a fait une déclaration un peu effrayante pour les adversaires et concurrents de l’Italien.
Selon l’entraîneur australien, qui restera au moins un an de plus aux côtés de son poulain, ce dernier est encore loin d’avoir atteint son meilleur niveau.
« Nous pensons que, même si Jannik réagit déjà très bien, il a encore des marges de progression. C’est l’aspect le plus intéressant et le plus stimulant du travail avec un joueur comme Jannik : certaines parties de son jeu peuvent encore être grandement améliorées. Comme je l’ai dit il y a une semaine, nous voulons qu’il joue son meilleur tennis à 28, 29, 30 ans. Nous espérons poser dès maintenant les bases qui lui permettront d’y parvenir. Ces victoires sont fantastiques. Les remporter ici, en Italie, à Turin, devant les fans italiens, dans une ambiance si particulière… c’était une grande victoire d’équipe. Nous avons vraiment ressenti l’émotion de cette soirée. »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 14:34