Présent ce mardi à Milan pour une confé­rence de presse aux côtés de son désor­mais ancien joueur, Jannik Sinner, Darren Cahill a notam­ment été inter­rogé sur l’une des parti­cu­la­rités du joueur italien. Et il n’a pas hésité long­temps en insis­tant sur son insa­tiable curiosité.

« Chaque cham­pion est diffé­rent. La plus grande qualité que j’ai observée chez Jannik, c’est sa curio­sité pour tout. Il intègre beau­coup de choses dans sa façon de penser. Il pose sans cesse une multi­tude de ques­tions pour s’améliorer en tant que joueur et en tant que personne. C’est la première fois que je vois cela chez un sportif de son niveau », a déclaré celui qui a égale­ment entraîné Andre Agassi et Simona Halep au cours de sa carrière.