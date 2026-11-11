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Darren Cahill, ex‐coach de Jannik Sinner : « C’est la première fois que je vois cela chez un sportif de son niveau »

Par
Thomas S
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Présent ce mardi à Milan pour une confé­rence de presse aux côtés de son désor­mais ancien joueur, Jannik Sinner, Darren Cahill a notam­ment été inter­rogé sur l’une des parti­cu­la­rités du joueur italien. Et il n’a pas hésité long­temps en insis­tant sur son insa­tiable curiosité. 

« Chaque cham­pion est diffé­rent. La plus grande qualité que j’ai observée chez Jannik, c’est sa curio­sité pour tout. Il intègre beau­coup de choses dans sa façon de penser. Il pose sans cesse une multi­tude de ques­tions pour s’améliorer en tant que joueur et en tant que personne. C’est la première fois que je vois cela chez un sportif de son niveau », a déclaré celui qui a égale­ment entraîné Andre Agassi et Simona Halep au cours de sa carrière. 

Publié le mercredi 11 novembre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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