Présent ce mardi à Milan pour une conférence de presse aux côtés de son désormais ancien joueur, Jannik Sinner, Darren Cahill a notamment été interrogé sur l’une des particularités du joueur italien. Et il n’a pas hésité longtemps en insistant sur son insatiable curiosité.
« Chaque champion est différent. La plus grande qualité que j’ai observée chez Jannik, c’est sa curiosité pour tout. Il intègre beaucoup de choses dans sa façon de penser. Il pose sans cesse une multitude de questions pour s’améliorer en tant que joueur et en tant que personne. C’est la première fois que je vois cela chez un sportif de son niveau », a déclaré celui qui a également entraîné Andre Agassi et Simona Halep au cours de sa carrière.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.