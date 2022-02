Interrogé par nos confrères de Sportskeeda, l’an­cien entraî­neur de Simona Halep, Darren Cahill, qui a aussi été 22e joueur mondial en simple, a été inter­rogé sur l’im­pact du récent titre de Rafael Nadal à l’Open d’Australie sur Roger Federer et la suite de sa carrière.

« Je pense aussi que ce que Nadal a fait pour­rait avoir un impact sur le réser­voir de Federer d’une certaine manière, il est possible que cela lui donne du carbu­rant. Roger pour­rait se dire : ‘Si Rafa continue à faire ça, pour­quoi je ne pour­rais pas le faire si je suis en bonne santé ?’. L’amour du jeu le pousse à conti­nuer, c’est ce qui a fait de ces trois joueurs des grands. C’est ce qui a donné à Rafa beau­coup d’énergie, c’est ce qui lui permet d’être toujours debout sur le terrain, de pousser et de pousser. C’est là qu’il faut être, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »