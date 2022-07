Intronisé ce week‐end au mythique Hall of Fame de Newport, Lleyton Hewitt, qui s’est dit honoré d’avoir pu partager les courts avec des joueurs comme Sampras, Agassi, Federer Nadal et Djokovic, a reçu un très bel hommage de la part de son compa­triote Darren Cahill, nouveau coach de Jannik Sinner.

« Il a eu la malchance de souf­frir de plusieurs bles­sures au milieu de la ving­taine, ce qui l’a empêché d’étoffer son palmarès. De plus, affronter deux des meilleurs joueurs de tous les temps, Roger Federer et Rafael Nadal, dans la fleur de l’âge, a été un véri­table défi pour lui. Quoi qu’il en soit, il pourra toujours regarder sa carrière et en être fier, sans regret. Il est un modèle pour ceux qui croient en l’im­pos­sible, et qui font de l’im­pos­sible une réalité. »

À titre d’in­for­ma­tion, l’Australien possède un bilan plus qu’ho­no­rable face à Federer (9 victoires pour 18 défaites) et Nadal (4 victoires pour 7 défaites).