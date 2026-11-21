Touché au genou et écarté des courts, Jannik Sinner vois sa conva­les­cence durer depuis son sacre à Wimbledon, lais­sant impa­tient les fans. Les médias commencent à spéculer sur une possible inter­ven­tion chirur­gi­cale pour le numéro deux mondial. Des spécia­listes de la petite balle jaune comme Mats Wilander, s’in­quiètent dans quels condi­tions l’Italien fera son retour à la compé­ti­tion.

Présent à Turin en marge des ATP Finals, son ancien entraî­neur Darren Cahill, a fait son appa­ri­tion sur le plateau de Tennis Channel. Questionné sur la forme actuel du quin­tuple cham­pion en Grand Chelem, l’Australien confirme l’im­pres­sion général initiale : une gêne physique bénigne au premier abord, invi­tant au final à la précau­tion. L’ancien 22e mondial reste énig­ma­tique sur un retour prochain de Sinner.

🎙️: How is Jannik doing ?



Darren Cahill : “It’s been frus­tra­ting, no ques­tion about it. Something so small that has just been linge­ring around for so long. You’re right, his atti­tude, his ability to put a smile on his face, to work through the frus­ta­ting reha­bi­li­ta­tion that he’s… — jannik sinner files (@jannik_files) November 20, 2026

« Ça a été frus­trant, ça ne fait aucun doute. Un problème mineur en appa­rence qui traîne depuis si long­temps. Son atti­tude, sa capa­cité à garder le sourire, sa capa­cité à surmonter cette réédu­ca­tion frus­trante qu’il suit, et qui a été pénible pour lui, avec trois à quatre heures passées en salle de sport à enchaîner une série d’exercices pour essayer de retrouver de la force dans la jambe et de remettre son genou en état, ça a donc été diffi­cile pour lui, mais je dois dire que son atti­tude tout au long de ce parcours a été irré­pro­chable, et qu’il fait confiance aux méde­cins et aux kiné­si­thé­ra­peutes pour savoir qu’il est sur la bonne voie. Croisons les doigts pour qu’il revienne très bientôt sur le court ».