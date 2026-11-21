Touché au genou et écarté des courts, Jannik Sinner vois sa convalescence durer depuis son sacre à Wimbledon, laissant impatient les fans. Les médias commencent à spéculer sur une possible intervention chirurgicale pour le numéro deux mondial. Des spécialistes de la petite balle jaune comme Mats Wilander, s’inquiètent dans quels conditions l’Italien fera son retour à la compétition.
Présent à Turin en marge des ATP Finals, son ancien entraîneur Darren Cahill, a fait son apparition sur le plateau de Tennis Channel. Questionné sur la forme actuel du quintuple champion en Grand Chelem, l’Australien confirme l’impression général initiale : une gêne physique bénigne au premier abord, invitant au final à la précaution. L’ancien 22e mondial reste énigmatique sur un retour prochain de Sinner.
« Ça a été frustrant, ça ne fait aucun doute. Un problème mineur en apparence qui traîne depuis si longtemps. Son attitude, sa capacité à garder le sourire, sa capacité à surmonter cette rééducation frustrante qu’il suit, et qui a été pénible pour lui, avec trois à quatre heures passées en salle de sport à enchaîner une série d’exercices pour essayer de retrouver de la force dans la jambe et de remettre son genou en état, ça a donc été difficile pour lui, mais je dois dire que son attitude tout au long de ce parcours a été irréprochable, et qu’il fait confiance aux médecins et aux kinésithérapeutes pour savoir qu’il est sur la bonne voie. Croisons les doigts pour qu’il revienne très bientôt sur le court ».
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 10:23