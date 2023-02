Après avoir une nouvelle fois ardem­ment défendu son ancienne joueuse, Simona Halep, suite à sa suspen­sion pour dopage et donné quelques conseils à la nouvelle géné­ra­tion pour enfin battre les légendes de ce jeu, Darren Cahill a évoqué le Big 3 en mettant surtout en avant le travail de Novak Djokovic.

« J’avais mentionné Federer comme étant le pion­nier pour ce qu’il a pu faire il y a 15 ans pendant une longue période. Mais ces gars‐là [Nadal et Djokovic] sont passés à un tout autre niveau, surtout Novak. Je n’ai jamais vu personne prendre soin de son corps et être plus profes­sionnel que Novak, avec tout ce qu’il fait pour que son corps soit tel qu’il est à 35 ans. Son mouve­ment et son profes­sion­na­lisme sont inégalés », a souligné le co‐entraîneur de Jannik Sinner dans le podcast Big Deal.