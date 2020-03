A l’instar de Paul Annacone, Lindsay Davenport, sur Tennis Channel, a pris la défense de Novak Djokovic qui a été critiqué pour avoir quitté les Etats-Unis avant l’annonce officielle de la suspension du circuit et de Miami. L’ancienne numéro 1 mondiale a mis en avant l’aspect humain pour le Serbe, qui est aussi un père de famille : « Les gens ne doivent pas oublier qu’avant d’être des joueurs de tennis, ce sont des gens qui doivent prendre des décisions personnelles pour eux et leurs familles. S’il ressentait le besoin de quitter cette zone, c’est sa décision. On ne sait pas exactement quand tout a été décidé et quand il le savait, mais les joueurs ont le droit de décider ce qu’ils veulent faire de leur vie. Nole a aussi deux jeunes enfants à la maison, et je pense que cela a été la clé de sa décision.«