Alors qu’il devrait quitter la direc­tion du tournoi de Barcelone en 2026, David Ferrer, ques­tionné sur la possi­bi­lité d’en­traîner Carlos Alcaraz par nos confrères d’Eurosport, a répondu avec toute l’hu­mi­lité qui l’a carac­té­risé pendant sa carrière.

« Non… Je ne sais pas. Vous savez quoi ? Je ne me projette pas aussi loin. La vie est faite d’étapes, et il faut savoir les commencer et les terminer, je l’ai très bien appris. C’est une ques­tion d’énergie et de moti­va­tion. Dans le cas de Carlos, je pense qu’il est très bien entouré. Il a une équipe équi­li­brée avec Juan Carlos [Ferrero] et Samuel [Lopez], sa famille, tout ceux proche de chez lui… Est‐ce que je pour­rais l’en­traîner ? Honnêtement, ce serait un peu arro­gant de ma part de dire oui. J’adore regarder Carlos, j’ai beau­coup aimé l’avoir dans l’équipe de Coupe Davis. Il me rappelle un peu Rafa en ce sens qu’il dégage quelque chose de spécial. J’adore cela. Mais aujourd’hui, je pense que Carlos est bien entouré ».