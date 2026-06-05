Le capitaine espagnol de Coupe Davis a donné une interview à AS où il évoque forcément Roland Garros. Concernant Jodar, David a été très clair : « Je m’attendais à ce qu’il soit au sommet, mais pas si tôt, car tout s’est passé si vite. Il enchaîne les victoires en seulement un an. Il est important, bien sûr, qu’il continue sur sa lancée, mais surtout qu’il gère bien sa charge de travail physique »
Concernant Alcaraz, il a essaye surtout de calmer les esprits : « Restez calme. Rassurez‐vous, tout se passe bien. L’important, c’est que Carlos se rétablisse complètement, jour après jour. Inutile de s’inquiéter. C’est une blessure qui nécessite des soins attentifs, et heureusement, Carlos est très fort mentalement et entre de bonnes mains »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 11:55