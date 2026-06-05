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David Ferrer à propos de la bles­sure de Carlos Alcaraz : « Restez calme. Rassurez‐vous, tout se passe bien »

Par
Laurent Trupiano
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Le capi­taine espa­gnol de Coupe Davis a donné une inter­view à AS où il évoque forcé­ment Roland Garros. Concernant Jodar, David a été très clair : « Je m’at­ten­dais à ce qu’il soit au sommet, mais pas si tôt, car tout s’est passé si vite. Il enchaîne les victoires en seule­ment un an. Il est impor­tant, bien sûr, qu’il continue sur sa lancée, mais surtout qu’il gère bien sa charge de travail physique »

Concernant Alcaraz, il a essaye surtout de calmer les esprits : « Restez calme. Rassurez‐vous, tout se passe bien. L’important, c’est que Carlos se réta­blisse complè­te­ment, jour après jour. Inutile de s’in­quiéter. C’est une bles­sure qui néces­site des soins atten­tifs, et heureu­se­ment, Carlos est très fort menta­le­ment et entre de bonnes mains »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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